CarrefourSA'dan kurbanda erken rezervasyon fırsatı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, sektörde bir ilke daha imza atarak Türkiye'yi kurbanda erken rezervasyon dönemi ile tanıştırıyor.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, Kurban Bayramı'na yaklaşık iki ay kala "Kurbanını Erken Al, Az Öde" kampanyası ile kurbanda erken rezervasyon dönemi başlatan şirket, 15 Temmuz'a kadar sipariş verenlere, en az 16 kilogram kıvırcık koçun kolisini bin 190 TL'ye satıyor.

Kampanya kapsamında ödemelerini Axess Kart ile yapanlar, aynı koliyi bin 140 TL'ye satın alabilecek ve 9 taksit imkanından faydalanabilecek. Aynı zamanda kurban alımlarında CarrefourSA, 3'lü içecek paketi hediye edecek.

Kampanya kapsamında hem CarrefourSA'lardan hem de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki iller için CarrefourSA.com üzerinden kıvırcık koç kolisi siparişi verilebilecek. Kıvırcık koç kolisi satılamayan belirli mağazalarda karaman koç kolisi satışa sunulacak. Marketlerden verilen sipariş Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim alınabilecek, CarrefourSA.com üzerinden verilen siparişler de yine bayramın 3. günü belirtilen adrese teslim edilecek.

CarrefourSA'da kurbanlık olarak satışa sunulan kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi olan tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, öncelikle uzman veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kesim işlemi ise yine alanında uzman kasaplar tarafından hijyenik koşullarda İslami usullere uygun olarak güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor.

