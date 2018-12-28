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CarrefourSA'larda toplanan e-atıklarla Tohum Otizm Vakfı'na destek

- Ataşehir'deki CarrefourSA'larda toplanan 500 kilogram elektronik atıktan elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı'na bağışlandı

CarrefourSA'larda toplanan e-atıklarla Tohum Otizm Vakfı'na destek
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İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Ataşehir Belediyesi'nin desteği, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Exitcom iş birliğiyle başlatılan "e-Atık Toplama" projesine Ataşehir'deki 14 marketiyle destek veriyor.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında CarrefourSA, İçerenköy Hiper, Esatpaşa, Dumankaya ikon süper, Ataşehir Allianz, İçerenköy Alanaldı Caddesi, İçerenköy, Ataşehir Bof Plaza, Ataşehir Örnek Mahallesi, Küçükbakkalköy, Ataşehir Taçspor, Ataşehir Kayışdağı Mini, Kentplus, Ataşehir Dükkân ve Palladium Gurme marketlerinde atık küçük ev aletleri toplama kutularına yer veriyor.Bu kutularda toplanan atıklar kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir çevre koruma çözümlerini daima önemseyen ve bu doğrultuda birçok ilke imza atan Ataşehir Belediyesi tarafından toplanıyor. Toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyaların karşılığında Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanıyor.


- "Toplumu bilinçlendirme ve çevreyi koruma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, hayatlarının her anında yoğun bir şekilde kullandıkları elektrikli ve elektronik ürünlerin, kullanım sürelerini doldurduktan sonra hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermeye başladığını bildirdi.

CarrefourSA olarak çevreye ve insan sağlığına olan duyarlılıkları doğrultusunda pillerden lambalara, elektronik eşyalardan bitkisel yağa kadar müşterilerinden birçok atık ürünü toplayarak bilinçlendirme faaliyetlerine imza attıklarını aktaran Kartallıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu faaliyetlerimize Ataşehir Belediyesi desteğiyle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve Exitcom tarafından düzenlenen kampanyaya destek vererek bir yenisini ekliyoruz. Böylelikle toplumu bilinçlendirme ve çevreyi koruma faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu atıkların lisanslı kurumlarca bertarafından elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak olması ise kampanyanın en gurur verici tarafını oluşturuyor."

Atık kabul edilen elektronik eşyalar; geri dönüşümü mümkün metal, cam ve plastik malzemelerin yanı sıra kurşun, cıva, kadmiyum, fosfor, baryum, krom berilyum, plastikler ve ozon tüketiciler gibi tehlikeli kimyasallar içerebiliyor. Elektronik atıkların bir grubunu oluşturan floresan lambalar ise doğru toplandıklarında geri kazanım sürecine tabii tutulabiliyor.

Proje kapsamında Ataşehir'deki CarrefourSA marketlerinde toplam 500 kilogram elektronik atık toplandı. Bu atıklar, projeye destek olmak isteyen Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileri tarafından bertaraf edilmek üzere Ataşehir Belediyesi'ne teslim edilerek elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı'na aktarılması sağlandı.


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