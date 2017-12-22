CaseCampus, üç şehirde yaklaşık 500 üniversite öğrencisiyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Gençleri girişimci olma yolunda destekleyerek ülke ekonomisi için ürettikleri değeri artırmalarını hedefleyen bir girişimcilik öğrenim programı olan CaseCampus, sonbahar döneminde üç şehirde yaklaşık 500 üniversite öğrencisi ile buluştu.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Derneği tarafından uygulanan genç girişimcilik programı CaseCampus, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de girişimciliğe ilgi duyan öğrencileri, donanımlı hocalar ve en güncel girişimcilik içerikleriyle buluşturdu.

Girişimciliği gençler için bir kariyer yolu olarak sunarak gençleri bu yönde donatmayı hedefleyen CaseCampus, Sonbahar döneminde yaklaşık 500 üniversite öğrencisi ile buluştu. Etkinlik kapsamında üniversiteli gençler, girişimcilik vakaları aracılığıyla, girişimcilerle tanışma ve hikayelerini, başarılarını ve başarısızlıklarını ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Verilen bilgiye göre, Ankara, İzmir, Eskişehir ve çevresindeki şehirlerde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan etkinliklere öğrenciler, casecampus.org'da yer alan davet formunu doldurarak katıldı. Buluşmalar girişimcilik konusunda etkin olarak çalışan öğrenci topluluk ve kulüpleri işbirliğiyle gerçekleşti.

Tüm bölümlerden öğrencileri kabul eden CaseCampus Roadshow dahilinde katılımcılar, girişimci ve yatırımcıların yer aldığı paneller, başarılı Türk girişimcilerinin vaka çalışmaları ve ödüllü fikir geliştirme yarışmalarıyla girişimci düşünme yapısını deneyimleme fırsatı yakaladılar.

Uğradığı şehirlerde girişimciliğe hevesli yaklaşık 200'er gence ulaşarak bölgesel anlamda çarpan etkisi yaratmayı amaçlayan programa yine Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden girişimcilik akademisyenlerinin yer aldığı CaseCampus Danışma Kurulu önderlik ediyor.