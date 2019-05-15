Casper'ın oyun serisi Excalibur ürünleri n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Casper'ın oyun serisi Excalibur ürünleri açılışa özel indirimlerle n11.com üzerinden bilgisayar severlerle buluşacak.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Casper'ın oyunculara özel tasarladığı Excalibur markası, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com ile iş birliğine gitti.

Oyun pazarına Excalibur markası ile giren Casper'ın Excalibur masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayar ve aksesuarları n11.com’da oyun severlerle buluşuyor. İş birliği kapsamında Excalibur’un birçok ürünü n11.com’da avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Oyun severlere son teknoloji ürünler ile maksimum performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur ürünleri, n11.com'da 2 yıl Casper garantisi ile aynı gün ücretsiz kargo seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Excalibur Yerinde Servis ve Turbo Servis gibi müşteri servis hizmetleriyle müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye çıkartan Excalibur’un resmi mağaza açılışına özel avantajlı indirimler n11.com kullanıcılarını bekliyor.