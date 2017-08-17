ÇATAK Programı'na 6 il daha eklendi

ANKARA (AA) - Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı'na Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kırklareli, Ordu ve Yalova dahil edildi. Böylece program kapsamındaki illerin sayısı 57'ye yükseldi.

Bakanlar Kurulu'nun "Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÇATAK Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla, belirlenen illerde programa katılan ve hibe sözleşmesi imzalayan üreticilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kırklareli, Ordu ve Yalova'nın da dahil edilmesiyle söz konusu program kapsamındaki illerin sayısı 57 oldu.