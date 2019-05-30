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Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi "leasing"

İSTANBUL (AA) - Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini...

Çatı üstü güneş santrali için fatura öder gibi
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İSTANBUL (AA) - Güneş enerjisinde hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, işletme sahipleri ilk 5 yıl elektrik faturası gibi leasing taksiti ödeyerek çatılarına güneş enerjisi santrali kurabilecek, sonrasında ise elektriğini ücretsiz üretebilecek.

QNB Finans Leasing ve Solarçatı Kurulum Hizmetleri A.Ş arasında çatı üzeri güneş enerjisi santralleri kurulumu projelerini kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde danışmanlık ve kurulum hizmetleri Solarçatı tarafından yapılan çatı üstü güneş enerjisi projelerinde Qnb Finansleasing finansal çözüm ortağı olarak yer alacak.

Güneş enerjisi sektöründe hayata geçirilen son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte işletmeciler ilk 5 yıl elektrik faturası öder gibi leasing taksiti ödeyerek çatı üzeri güneş enerjisi sahibi olabilecek. İşletmeciler, 5 yıldan sonra ise kendi elektriklerini ücretsiz üretebilecek konuma gelecek.

Son yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, lisanssız elektrik üretiminde kurulu güç sınırı 1 megavattan 5 megavata çıkarılmış ve aylık mahsuplaşma uygulaması hayata geçirilmişti.

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