Çatıda üretilen elektrik için akıllı satış platformu

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'un Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, son dönemde gündeme gelen Blockchain'in elektrik satışı yapılabilecek güvenli bir yazılım olduğunu belirterek, "Çatısında güneş paneli ile elektrik üreten kişilerin ürettiği ve kendi tüketimi için kullandığı enerji miktarı, akıllı sayaç üzerinden Blockchain'e aktarılabilecek. Üretimden faturalandırmaya kadar tüm süreci uçtan uca kayıt altında tutan bu sistemde yapılacak akıllı kontratlarla ticaret ve ödeme yapılabilecek" dedi.

Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "çatı mevzuatı" olarak bilinen ve tüketicilerin çatısındaki ürettiği ihtiyaç fazlası elektriği satmasına imkan sağlayan mevzuat ile lisanssız güneş enerjisi alanında büyük aşama kaydedildiğini söyledi.

Yeni mevzuatla mevcut prosedürlerin sadeleştirilerek işlemlerin daha kolaylaştırıldığını anlatan Tek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen maddelerle kullanım fazlası elektriğin satışından elde edilecek kazançların vergilendirilmesi konusuna da bir istisna getirileceğini ifade etti.

Tek, sektördeki bu olumlu gelişmelerin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandıracağını vurguladı.

Son dönemde güneş panellerinde maliyetlerin hızla düştüğüne işaret eden Tek, "Bu trendin ilerleyen dönemlerde devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesine önemli ölçüde yatırım yapıldığı biliniyor. Yapılan bu geliştirme çalışmalarının sonucunda enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşması da hızlanacak ve yenilenebilir enerji konusunda yatırımlar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tek, artık tüketicilerin pasif alıcı olmaktan çıkarak üretici olduğu bir döneme girildiğini dile getirerek, "Son dönemde oldukça gündemde olan Blockchain teknolojisi, üreten tüketicilerin sistemde daha aktif olmasını sağlayacak önemli bir elektronik platform. Blockchain, üretilen enerjinin şebekeye satılması için güvenli bir yazılım. Üretimden faturalandırmaya kadar tüm süreci uçtan uca kayıt altında tutan bu sistemde yapılacak akıllı kontratlar ile ticaret ve ödeme yapılabilecek. Bu teknoloji ile sisteme daha fazla ve etkin şekilde dahil olabilecek." diye konuştu.

- Üreten tüketiciler için yeni bir süreç başladı

Türkiye'de enerji üreten tüketiciler için yeni bir sürecin başladığını belirten Tek, "Çatısında güneş paneli ile elektrik üreten kişilerin ürettiği ve kendi tüketimi için kullandığı enerji miktarı akıllı sayaç üzerinden Blockchain'e aktarılabilecek. Bu kişiler piyasadaki fiyatlara göre elektriği depolayabilecek ya da komşularıyla beraber kurdukları mikro şebeke üzerinden elektriğini arz-talep dengesine göre satabilecek. Alıcı ve satıcı taraf arasındaki ticarete ilişkin ödeme ve fatura işlemleri de akıllı kontratlar üzerinden gerçekleşecek ve kayıt altına alınacak." dedi.