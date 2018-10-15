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Çatılar tamam!.. Enerji üretmeyen ev kalmayacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Lisanssız güneş enerjisinde 6 bin megavatlık kapasite kuruldu, bu 6 milyar dolarlık yatırım demek. Çatılarda güneş enerjisi santrali kurulumları için de gerekli düzenlemeleri yaptık ve artık Türkiye'de enerji üretmeyen ev kalmayacak" dedi.

Çatılar tamam!.. Enerji üretmeyen ev kalmayacak
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İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, farklı iş kollarından birçok insanın enerjiye yatırım yapmaya başladığını belirterek, "Son 15 senede Türkiye'nin yatırım kültürünü değiştirdik. Lisanssız güneş enerjisinde 6 bin megavatlık kapasite kuruldu, bu 6 milyar dolarlık yatırım demek. Çatılarda güneş enerjisi santrali kurulumları için de gerekli düzenlemeleri yaptık ve artık Türkiye'de enerji üretmeyen ev kalmayacak." dedi.
Yılmaz, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıfır seviyesindeki güneş ve biyokütle enerjisi ile rüzgar enerjisi kapasitesinde ciddi mesafeler aldığını anlattı.
Türkiye'nin yerli kaynaklarının ekonomiye hızlı ve cesur bir şekilde kazandırılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Enerjiyi sürekli dışarıdan enjekte etmek ne kadar sağlıklı? Dolayısıyla bu enerjiyi yerinde üretmek lazım." diye konuştu.
Yılmaz, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ve bu ihalelerde çıkan fiyatların rekabetçi olduğuna dikkati çekti. Bu kapsamda gelecekte enerjideki teşvik sisteminin mevcut durumdan çok farklı olacağının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye'de farklı iş kollarından birçok insan enerjiye yatırım yapıyor. Son 15 senede Türkiye'nin yatırım kültürünü değiştirdik. Lisanssız güneş enerjisinde 6 bin megavatlık kapasite kuruldu, bu 6 milyar dolarlık yatırım demek. Çatılarda güneş enerjisi santrali kurulumları için de gerekli düzenlemeleri yaptık ve artık Türkiye'de enerji üretmeyen ev kalmayacak. Belki ileride çatıdan ürettiğimiz enerjiyi ısınmada da kullanacağız ama tabii bunun için daha zamana ihtiyacımız var. 2023'te üretiminizin yüzde 70'ini kendiniz sağlıyorsanız, enerjide bağımsızsınız ve hedefiniz gerçekleşmiş demektir."

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YatırımEPDK Başkanı Mustafa Yılmazçatı üstü Güneş Enerjisi Santrali
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