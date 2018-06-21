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Çatılarda güneşten elektrik üretimi YEKDEM kapsamında

ANKARA (AA) - Evlerin çatı ve cephelerinde güneş enerjisinden üretilerek satılacak ihtiyaç fazlası elektriğe 10 yıl boyunca destek verilecek.Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre,...

Çatılarda güneşten elektrik üretimi YEKDEM kapsamında
ANKARA (AA) - Evlerin çatı ve cephelerinde güneş enerjisinden üretilerek satılacak ihtiyaç fazlası elektriğe 10 yıl boyunca destek verilecek.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye alınacak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) tabi üretim tesislerinden, mesken aboneleri için 10 kilovata kadar olan çatı ve cephe uygulamalı elektrik tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası enerji için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone gruplarına ait tek zamanlı aktif bedeli, işletme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak.
Söz konusu destek, ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için bin kilovata kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesisleri için de verilecek.
Uygulama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından yürütülecek.
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