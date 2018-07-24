Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çay Araştırma Merkezi, Türk çayının gelişmesinde çok doğru bir proje. Bu projenin sonuçları ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlayacaktır." dedi.



Erdoğan, Çayeli ilçesinde kurulan Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ÇAYMER), "Çay Araştırma ve Uygulama Projesi" sonuç toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen proje ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğinde önemli bir merkezi Türk çayının hizmetine kazandırdıklarını belirtti.



Çay sektörünün geliştirilmesi için 10 milyon avro değerinde bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Mehmet Erdoğan, yaklaşık 10 yıllık zorlu sürecin ardından merkezde çay ürünlerinin çeşitlendirilmesini test edeceklerini, merkezin tam olarak 1 Ağustos'tan itibaren hizmete gireceğini söyledi.



Erdoğan, Çin'in dünya pazarında en büyük çay üreticisi olduğuna değinerek, "Yaklaşık 90 çeşit çay üretiyorlar. Çok değişik alanlarda tarladan bardağa kadar süreci yakından takip ederken 600 civarında üretim çeşitliliği yapmışlar. Çay bitkisinde 100'ün üzerinde yeni klonlar elde etmişler. Bütün dünyaya çay satıyorlar. Bütün dünyanın tüketeceği çayı üretmeye talip hale gelmişler. Çay sektöründe 6 milyon insan çalışıyor. Bu sayıyı 50-60 milyon seviyelerine çıkarma imkanları var. Bu 1400 yıllık çay geleneğinden kaynaklanıyor. Çin'de son dönemde 17 tane çay araştırma merkezi kuruldu. Yağmur ve akarsu durumuna göre sektör yönlendirmesi yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin de son yıllarda çayın gelişimi için ciddi adımlar attığına değinen Mehmet Erdoğan, "2023 yılı vizyonu doğrultusunda dünyaya çay satacağız. Çinliler, çay üreticisi Sri-Lanka'ya çay satıyor. Biz de 'Burada çay üretiliyor, satamayız' demeden farklı ufuklara yürümeliyiz. Çay Araştırma Merkezi, Türk çayının gelişmesinde çok doğru bir proje. Bu projenin sonuçları ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıllık bir çay tarımına sahip olduğuna vurgu yaparak, "Bizim belirlediğimiz ve yön verdiğimiz hedefler doğrultusunda bizim çocuklarımız çay sektörünü daha ileri taşıyacaktır. Biz gelecek nesillere çay sektörü ile ilgili sağlam veriler ve kaliteli beyinler bırakmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Stephan Newton ise Türk çayının gelişimi ve yurt dışına açılması için bu projenin büyük fayda sağlayacağına dikkati çekerek, bölgenin çay sektöründe gelişimi için yeni yasal düzenlemelere ve desteklemelere ihtiyacı olduğuna değindi.

Toplantıyı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman de takip etti.