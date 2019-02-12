Çay ihracatının lideri “Rize“

TRABZON (AA) - Türkiye'den yılın ilk ayında 773 bin 67 dolarlık çay ihraç edildi. Rize, söz konusu dönemde 160 tonla en fazla çay ihraç eden il oldu.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, AA muhabirine, çayın ülke ve bölge ihracatında önemli potansiyel oluşturduğunu söyledi.



Türkiye'den ve bölgeden yapılan çay ihracatının arttığına dikkati çeken Turgut, ülkeden yapılan il bazlı ihracatta da Rize'nin liderliğini koruduğunu ifade etti.



Turgut, Türkiye'den ocak ayında 318 tonluk çay ihraç edildiğini belirterek, "Söz konusu dönemde yapılan ihracattan 773 bin 67 dolar gelir elde edildi. İhracatta 160 tonluk pay ile Rize ilk sırayı alırken, bu ili 88 tonluk payla İstanbul ve 44 tonluk payla Konya izledi." dedi.



Rize'den yapılan çay ihracatından 103 bin 519 dolar gelir elde edildiğini kaydeden Turgut, "Rize'den geçen yılın aynı döneminde ise 104 tonluk çay ihracatı karşılığında 60 bin 50 dolar gelir elde edilmişti. Böylece bu dönemde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 54, değerde ise yüzde 72 arttı." diye konuştu.



Turgut, tanıtım çalışmalarının da çay ihracatını olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak, "Bu kapsamda çay ihracatının ve ülke çeşitliliğinin giderek daha da artacağına inanıyoruz. Beklentimiz çay ihracatında yılı daha iyi seviyelerde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.