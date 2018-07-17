"Çay sektörünün uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız"

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Çay bizler için çok önemli bir geçim kaynağı. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de düzenlenen 3. Uluslararası Çay Sempozyumu ve Fuarı'na katıldığını ifade etti.

Çin çay sektörünü incelediğini, dikkatini çeken en önemli şeyin bu ülkenin çay üretim potansiyeli olduğunu belirten Erdoğan, Çin'in dünyanın ihtiyacı olan çayı üretme kabiliyeti ve insan gücüne sahip olduğunu ve bunun için çalışmalar yapıldığını gördüğünü bildirdi.

Erdoğan, çayın kendileri için çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız. Bunun için herkes elini taşın altına koyup çalışmalıdır. Dünyaya bizim çayımızı içirebiliriz. Yeter ki biz de Çin'de olduğu gibi çayımızı geliştirmek için el birliğiyle çalışalım." ifadelerini kullandı.

Çin çay sektörünün gelişiminde çay araştırma ve geliştirme merkezlerinin önemli yeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çin, çay sektörüne çok değer veriyor. Şunu gördük ki geçmişten geleceğe çayı bilimsel olarak araştıran onlarca çay araştırma merkezi kurmuşlar. Çay konusunda topraktan bardağa her şeyi kontrol altında tutan ve araştırma yapan Çinliler, dünyanın en kaliteli ve en düzgün çayını yapmak için büyük uğraş veriyorlar. Yaklaşık 2 milyon 400 bin ton kuru çay üretimi yapıp 350 bin tonunu dünyaya ihraç ediyorlar. Gördük ki bu araştırma merkezlerinin çalışmaları sonucunda çay bahçelerini periyodik aralıklarla yeniliyorlar. Ayrıca geleneksel üretimin yanında teknolojiyi kullanarak üretim yapıyorlar ve pazarın talebini baz alarak pazar paylarını genişletiyorlar. Diğer taraftan çay araştırma merkezleri yeni klonlarla verimi ve kaliteyi artırmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor."

Erdoğan, Çay Araştırma İnceleme Merkezi, Çay Çarşısı ve Çay İhtisas Borsası projelerini başlattıklarını belirterek, bu ve buna benzer projelerle çay sektörünü uluslararası standartlara taşıyacaklarını ifade etti.



