"Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın" uyarısı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden, tüm üreticilerin çayını işleyecek kapasitelerinin olduğu ve çayın tamamını alacakları bildirildi.

ÇAYKUR Genel Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay sezonunun henüz başında olunmasına rağmen bazı özel sektör firmalarının fırsattan istifade etmek niyetiyle düşük fiyattan yaş çay aldığı belirtildi.

ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilin mağdur olmasını istemediklerine işaret edilen açıklamada, "Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, üreticilerin mağdur olmamaları için acele etmemeleri gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Günlük kapasitemiz 11 bin tonların üzerine çıktığından 46 fabrikamızın tamamında eşit şekilde 15 kilogramdan geçici bir süre kontenjan uygulamak zorunda kalıyoruz. Çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isteriz."



