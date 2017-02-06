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Çayırhan için 1,1 milyar dolarlık yatırım

- Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Koloğlu: - "Çayırhan'da 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. Toplam kapasitesi 800 megavatlık santralde 500 kişi, bin 500 kişi de kömür çıkarma işleminde olmak üzere toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak" - "Üretilecek elektriğin bedeli Türk lirası olarak ödenecek"

Çayırhan için 1,1 milyar dolarlık yatırım

ANKARA (AA) - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, özelleştirme ihalesine en düşük teklifi veren katılımcı oldukları Çayırhan'da toplamda 800 megavatlık bir santral kurulacağını belirterek, "Burada 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. 500 kişi santralde, bin 500 kişi kömür çıkarma işleminde çalışmak üzere toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Çayırhan'ın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmelerinde en düşük teklifi veren Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu temsilcileri Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata ve Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, kurulacak santrale ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Koloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türk ekonomisine güvendiklerini ve yatırıma devam edeceklerini vurguladı.

Kömürden enerji üretiminin hem cari açığın düşürülmesine hem de istihdama katkı sağlayacağına dikkati çeken Koloğlu, doğru zamanda, doğru yerde, doğru stratejide yapılan yatırımların daima başarı ile sonuçlandığını anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarcı olduğu yerli kaynaklardan enerji üreteceklerini aktaran Koloğlu, şunları kaydetti:

"Çayırhan'da 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. Toplam kapasitesi 800 megavatlık santralde 500 kişi, bin 500 kişi de kömür çıkarma işleminde olmak üzere toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Elektrik satış sözleşmesi 15 yıllığına yapılacak, fakat inşaat süresi de buna dahil olacak. Üretilecek elektriğin bedeli Türk lirasına çevrilerek tarafımıza ödenecek. Dolarla ödeme söz konusu olmayacak."

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CayırhanKolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Celal KoloğluKolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim GrubuYerli Kömür
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