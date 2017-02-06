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Çayırhan özelleştirme ihalesi

- EÜAŞ'a ait Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesine başlandı

Çayırhan özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi 4 katılımcı ile başladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen EÜAŞ'ın Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesi Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın komisyon başkanlığında yapılıyor.

İhalede, Fina Enerji Holding AŞ, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ, Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu ve Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ olmak üzere 4 katılımcı yer alıyor.

Katılımcılar, ilk defa açık eksiltme usulüyle yapılan ihalede megavatsaat başına 72 dolar olan tavan fiyatı indirmek için teklif verecek.

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Anahtar Kelimeler:
CayırhanKömürözelleştirme
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