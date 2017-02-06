Çayırhan özelleştirme ihalesi sonuçlandı

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) Çayırhan'da bulunan enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en düşük teklifi megavatsaat başına 60,4 dolar ile Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın komisyon başkanlığında yapılan ihaleye, Fina Enerji Holding AŞ, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ, Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu ve Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ katıldı.

Kapalı zarfla tekliflerin alındığı ilk elemesiz turda, megavatsaat başına en düşük teklif 64 dolar oldu. Kapalı zarfla tekliflerin alındığı ikinci elemesiz turun ardından, en düşük teklif açıklanmadan açık eksiltmeye geçildi.

İhalede megavatsaat başına açık eksiltme başlangıç fiyatı 63,9 dolar olarak belirlenirken eksiltme aralığı da 50 dolar/cent oldu. Açık eksiltmenin ilk turunda Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin ikinci turunda ise Fina Enerji Holding AŞ'nin megavatsaat başına 61,40 dolar teklif vermesinin ardından, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ de ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin üçüncü turunda, Kolin-Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu megavatsaat başına 60,4 dolar teklif vererek, en düşük teklif veren katılımcı oldu.

En düşük ikinci teklifi ise megavatsaat başına 61,40 dolar ile Fina Enerji Holding AŞ verdi.

Teknik olarak tamamlanan ihale, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) görüşüne sunulacak. Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu'nun onayından sonra ihalede, en düşük teklifin geçerli olacağı birim fiyat üzerinden işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanacak ve alıcıya devir gerçekleştirilecek.

Söz konusu bölgede kurulacak tesisten üretilen elektriğe anlaşmadaki birim fiyat üzerinden 15 yıllık alım garantisi uygulanacağı belirtiliyor.