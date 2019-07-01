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ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi

ÇAYKUR ikinci sürgünde, dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacak

ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi
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ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 400 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.

Alim, 2019 yılı birinci sürgününde kotanın dönüm başına 500 kilogram olduğunu hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu kotanın, birinci sürgündeki yüksek yaş çay alımı da dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendiğini ifade eden Alim, organik tarım alanlarında ise kotanın 700 kilogram olduğunu kaydetti.

Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, üreticilere, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Çay alım evlerinde Artvin'in Borçka ve Kemalpaşa ilçesinden başlayarak bazı değişikliklere giderek, kaliteli çay alımı için çeşitli konularda yenilik yapacaklarını belirten Alim, birinci sürgünde artan yaş çay kalitesinin ikinci sürgünde çok daha yukarı çıkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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