ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu:

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, rekoltedeki düşüşü önlemek için çay bahçelerinde tamamen organik gübreye geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunu yaparken doğru organik gübre kullanmamız gerekiyor." dedi.

Sütlüoğlu, şehir merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çay bahçelerinde kimyasal gübre kullanılmaması yönünde karar alındığını anımsattı.

Bunun radikal ve cesur bir karar olduğunu ifade eden Sütlüoğlu, "Uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz tamamen organik gübreye geçmek. Bunu yaparken doğru organik gübre kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sütlüoğlu, organik uygulamada istenilen seviyeye ulaşılamamasının, henüz doğru organik gübreyi bulamamalarından kaynaklandığını belirterek, "Alınan ürün miktarı yarı yarıya düşünce vatandaş, 'ben mağdur olmaya başladım.' dedi. Biz de organik sürecin devam etmesi için yüksek fiyatlar vererek vatandaşın mağduriyetini önledik. Vatandaşımız bundan vazgeçmesin. Bu bize yaklaşık 55 milyon liraya mal oldu. Doğru gübreyi bulup rekoltedeki düşüklüğü önlememiz gerekiyor." dedi.

Çeşitli gübrelerin denendiğini, ancak sadece 2-3 çeşitten sonuç alınabildiğini anlatan Sütlüoğlu, "Bunları birkaç yıldır denedik ve kimyasal gübre kadar iyi sonuç aldık. Çayda hasat dönemini bir hafta kadar öne alabildiğini, daha uzun süre dalda kalmasını sağladığını gördük. Tomurcuk vermeyen bitkiler, tomurcuk vermeye başladı. Çayın değeri yükseldi." ifadesini kullandı.

- "Ekstrakt oranını artırıp, selüloz oranını düşürmemiz gerekiyor"

Sütlüoğlu, çayda ekstrakt oranının dünya standartlarının altında kaldığını söyledi. Dünyada yüzde 33 olan ekstrakt oranında yüzde 29'a ulaşabildiklerini aktaran Sütlüoğlu, şunları kaydetti:

"Ekstraktta yüzde 33'ü bulamıyoruz, yüzde 29'u bulmakta bile zorlanmaya başladık. Çayda kalite düştü, çöp ve selüloz oranı arttı. Bunlar hep olumsuzluğa doğru bir gidiş. Halbuki tam tersi şeyler olması gerekiyor. Ekstrakt oranını artırıp, selüloz oranını düşürmemiz gerekiyor. Bunu yapamadık ve yapamıyoruz. Buna yönelik mutlaka bir müdahale olması lazım.

Organik gübre uygulamalarında bu değerlerin yükseldiğini gözlemledik. Son sürgünde uyguladığımız çayda ekstraktın yüzde 33'e kadar çıktığını gördük. Üçüncü sürgünde bu mümkün değil. Yüksek kesimlerde üçüncü sürgünde çay vermeyen yerlerden çay aldık. Artık önümüzü görüyoruz. Bu gübrede bölgemize yetecek kadar üretim var. Herhangi bir boşluk oluşmayacak."

Gübrenin sıvı olarak toprağa verileceğini ifade eden Sütlüoğlu, "Tarlaya taşınması daha kolay olacak. Dönüm başına 3-3,5 litre gübre düşüyor. Bir litre suyla karıştırılarak veriliyor. Vatandaş bahçesine 3 litre götürecek. Vatandaşlarımız bir dönüm bahçe için 120-150 kilogram gübre taşıyor, yani bu gübrenin uygulaması daha kolay." dedi.

Sütlüoğlu, iyi sonuç almak için bahçelerin yılda iki kez gübrelenmesi gerektiğine işaret etti.

İmdat Sütlüoğlu, verim kaybını önlemek için gerekli çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.



