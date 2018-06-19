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ÇAYKUR ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.Alim, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sürgün alımlarının 25 Nisan'da başladığını ve toplamda...

ÇAYKUR ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugünden itibaren başladığını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sürgün alımlarının 25 Nisan'da başladığını ve toplamda 217 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mayıs ayında alınan 212 bin 216 ton yaş çay karşılığında üreticilere 519 milyon 930 bin lira ödendiğini ifade eden Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının da bugünden itibaren başladığını kaydetti.

Alim, üreticilerin hasat olgunluğuna gelen çaylarını bekletmeden toplamaları gerektiğini, böylelikle ilerleyen günlerde yoğunluk yaşanmasının önüne geçilebileceğini belirtti.


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çaykurIkinci Sürgün Yaş çay Alımı
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