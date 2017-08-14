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ÇAYKUR, Kuzey Osetya'da çay paketleme fabrikası kuracak

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde çay paketleme fabrikası kuracağı bildirildi.ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un yurt içi ve yurt dışındaki pazar ağını hızla genişlettiği...

ÇAYKUR, Kuzey Osetya'da çay paketleme fabrikası kuracak

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde çay paketleme fabrikası kuracağı bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un yurt içi ve yurt dışındaki pazar ağını hızla genişlettiği belirtildi.
Rusya pazarına girişte büyük fayda sağlayacağı düşünülen Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyetinde fabrika kurulmasıyla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kaydedilen açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyetinin Vladikavkaz şehrinde kurulacak çay paketleme fabrikasının fizibilite ve altyapı çalışmalarının görüşülmesi için bölgeye gittiği ifade edildi.
Açıklamada, Sütlüoğlu ve Bektaş'ın fabrikanın yapılması düşünülen bölgede incelemelerde bulunduğu da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çaykurFabrikaRize
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