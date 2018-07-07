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"ÇAYKUR Türkiye'nin markası ve değeridir"

- Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu: - "ÇAYKUR sadece bölgemizin, Karadeniz'in değil Türkiye'nin bir markası ve değeridir"

RİZE (AA) - Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, "ÇAYKUR sadece bölgemizin, Karadeniz'in değil Türkiye'nin bir markası ve değeridir" dedi.

Hançeroğlu, Rize'deki bir otelde düzenlenen Öz Gıda İş Sendikası Rize Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sendikalarının son 4 yıldır Türkiye'de lider sendika olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Sendikacılığın zor ve emek isteyen bir iş olduğunu dile getiren Hançeroğlu, "Türkiye'de gıda sektörü ve birçok alanda örgütleniyoruz. Sürekli büyüyoruz. Bunda delege ve temsilcilerimizin büyük katkıları var." diye konuştu.

Hançeroğlu, ÇAYKUR'un bir dünya markası olduğunu vurgulayarak, "ÇAYKUR sadece bölgemizin, Karadeniz'in değil, Türkiye'nin bir markası ve değeridir. Burada sadece 14 bin işçi istifade etmiyor. Bir milyon kişinin istifade ettiği bir kuruluştur. Bu kuruluşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Özel sektörümüzü de destekliyoruz. Sadece iyi niyetli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ da yeni dönemde belirleyecekleri ekip ile daha iyi işlere imza atacaklarını belirtti.

Genel kurula ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, genel müdür yardımcıları Süleyman Pınarbaşı, Turgay Turna ile davetliler katıldı.

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