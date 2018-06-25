Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Trabzon dünya Bursa bilim
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

ÇAYKUR'da 2. sürgün kotası belirlendi

- ÇAYKUR ikinci sürgünde, dönüm başına 500 kilogram yaş çay alacak

ÇAYKUR'da 2. sürgün kotası belirlendi

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 500 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı ikinci sürgününde kotanın dönüm başına 475 kilogram olduğunu hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kotanın geçen yıla oranla artırılarak dönüme 500 kilogram olduğunu ifade eden Alim, organik tarım alanlarında ise 700 kilogram olarak belirlendiğini kaydetti.

Alim, yaş çay alımlarının devam ettiğine dikkati çekerek, üreticilerin, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çaykurKota Artırımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5