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ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyeleri yarın ödenecek

RİZE (AA) - ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyelerinin yarın ödeneceği bildirildi.ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin bayrama daha huzurlu bir şekilde girmelerine zemin hazırlamak amacıyla ikramiyelerinin...

ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyeleri yarın ödenecek
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RİZE (AA) - ÇAYKUR'da işçilerin ikramiyelerinin yarın ödeneceği bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin bayrama daha huzurlu bir şekilde girmelerine zemin hazırlamak amacıyla ikramiyelerinin yarın hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

İşçi personelinin 2019 sezonu birinci dilim ikramiye toplam tutarının 15 milyon lira olduğunu aktaran Alim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İkramiye bedellerinin tümü ilgili banka hesaplarına yarın aktarılacak. Çalışanlarımız 1 Haziran Cumartesi gününden itibaren ikramiyelerini ilgili banka hesaplarından çekebilecekler."

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