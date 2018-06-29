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ÇAYKUR'da mevsimlik işçiler 180 gün çalıştırılacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, mevsimlik işçilerin ilgili sendika ile yapılan protokol gereği 180 gün çalıştırılacağını bildirdi.ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Kamu-İş ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında 27...

ÇAYKUR'da mevsimlik işçiler 180 gün çalıştırılacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, mevsimlik işçilerin ilgili sendika ile yapılan protokol gereği 180 gün çalıştırılacağını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Kamu-İş ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında 27 Mart 2018 tarihli protokolde, mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 180 gün olarak belirlendiği ve protokol içeriğinin taraflarca kabul gördüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılmış protokole rağmen kamuoyunda dolaşan asılsız iddia ve dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çaykurMevsimlik İşçiler
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