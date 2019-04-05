ÇAYKUR'da randevulu alımlara düzenleme

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, randevulu yaş çay alımlarında dekar miktarına göre değişikliğe gittiklerini bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çay üretiminin Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da gerçekleştirildiğini belirterek, özellikle çay sezonlarında bu iller dışında yaşayan çok sayıda ailenin bölgeye gelerek kısa sürede çaylarını toplamak istediğini vurguladı.

Bölgede yaşayan yaş çay üreticileri ile gurbetçi çay üreticilerinin eşit şartlarda çay satımı yapacağına işaret eden Alim, gurbetçilerin sadece çay sezonunun açıldığı ilk hafta çaylarını toplaması halinde bu çayları alabileceklerini aktardı.

Alim, kaliteye önem verdiklerini, üreticinin yabancı işçi çalıştırmak istememesi talebi doğrultusunda randevulu sistemde değişikliğe gittiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bölgede 15 Nisan'da bütün fabrikalarımız yaş çay alımına hazır olacak. ÇAYKUR olarak kalitenin takipçisiyiz. Bu anlamda randevulu sistemde üreticinin geçen dönemden isteklerini uygulamaya geçireceğiz. Üreticilerimizden çay bahçesi 5 dekardan az olanlar haftada en az 3 gün, 5 ile 10 dekar arası olanlar 4 gün, 10 dekardan fazla olanlar ise haftada 6 gün çay satabilecek. Herkes çayını kendisine verilen sürede taze olarak toplayabilecek. Bu da var olan kalitemizi daha yukarı taşıyacak. Bu uygulama ile üreticilerimizin daha düzenli ve taze olarak çay toplamasını sağlayacağız."