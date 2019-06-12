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ÇAYKUR'dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı

- ÇAYKUR Genel Müdürlüğü: - "Çaykur olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir" - "Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz"

ÇAYKUR'dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı
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RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşılarak 230 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 10 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.

Alımların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Çaykur olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin tamamının çay hasadına başladığı günlerden itibaren işletmelerimizin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayı, günlük planlamalarla almakta ve fabrikalarımızın tamamında tam kapasite üretim yapmaya devam etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Alımların yüksek oranda devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz. Hatta yığılma, bekleme veya hiçbir sıkıntı yaşanmaması için arefe ve bayramda bile ara vermeden yaş çay alımları yapılarak üretime devam edilmiştir. Üreticilerimiz sorun yaşamasın diye özellikle hassasiyet gösterildiği halde bazı kesimler tarafından kamuoyunda iddia edildiği gibi ÇAYKUR'un alım yapmadığı veya alımlarda yetersiz kaldığı gibi asılsız yorumları mesnetsiz ve taraflı bulmaktayız. Tekrar hatırlatmak isteriz ki dekara 500 kilogram olarak açıkladığımız kota miktarı içerisinde kalmak kaydıyla, toplama hataları olmaması şartıyla kaliteli çay almaya devam ediyoruz. Hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

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RizeYaş çay Alımı
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