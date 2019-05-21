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ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları

- ÇAYKUR: - "Açıklanan çay fiyatı ve ilan ettiğimiz birinci sürgün dönemi kota miktarı memnuniyetinin oluşturduğu iyimser hava müstahsillerimizi, çay hasadına yoğunluk vermeye ve çayının çoğunluğunu ivedilikle ÇAYKUR'a satmaya sevk etmektedir" - "Devam eden birinci sürgün yaş çay alımı kapsamında bugüne kadar 51 bin ton yaş çay alımı yapıldı"

ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımları
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RİZE (AA) - ÇAYKUR'un birinci sürgün yaş çay alımı kapsamında bugüne kadar 51 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının 10 Mayıs'ta açıldığını, fabrikaların kapasitesine göre alımlara devam ettiği belirtildi.

Özellikle geçen hafta sonundan itibaren üreticilerin tamamının çay hasadına başlamasıyla alımların yoğunluk kazandığı vurgulanan açıklamada, sezon öncesi işletmelerde yapılan teknik hazırlıklar neticesinde bir aksaklık yaşanmadığı aktarıldı.

Kampanya öncesi ve içinde bulunulan günlerde sıklıkla kaliteli çay alım vurgusu yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı çevrelerde ve müstahsillerimiz üzerinde bu, 'çay almamak için zorlaştırma manevrası yapıyorlar' olarak yanlış anlaşılmakta veya böyle bir algı oluşturulmaktadır. Teşekkül olarak kaliteli çay alımına vurgu yaparken, 'Müstahsillerimizden çay almayacağız veya alımı zorlaştıracağız' demiyoruz. Burada vurgu yaptığımız esas mesele, toplama hatalarından arındırılmış, yabancı ot, dip kök, kuru yaprak vesaire barındırmayan kaliteli çay almaktır."

- "Hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz"

Yaş çay sezonuna başlamadan önce birinci sürgün dönemi için alımın dekara 500 kilogram olarak açıklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı müstahsillerimiz üzerinde bizimle ilgili oluşan, 'Bunlar bu sene çay almayacaklar' gibi yanlış algının ortadan kaldırılması için ÇAYKUR olarak alım yerlerinde birebir iletişim kurarak, doğru paylaşımlar aktararak elimizden geleni yapıyoruz. Kamuoyunun da çok iyi bileceği gibi açıklanan çay fiyatı ve ilan ettiğimiz birinci sürgün dönemi kota miktarı memnuniyetinin oluşturduğu iyimser hava müstahsillerimizi, çay hasadına yoğunluk vermeye ve çayının çoğunluğunu ivedilikle ÇAYKUR'a satmaya sevk etmektedir. Devam eden birinci sürgün yaş çay alımı kapsamında bugüne kadar 51 bin ton yaş çay alımı yapıldı. İşte böyle bir süreçte ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Devletimizin ve bölgenin bize yüklediği misyon gereği elimizde olanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teknik ve idari imkanlarımız ölçüsünde bir kilogram fazla çayı nasıl alır ve nasıl işleriz arayışı içerisinde olacağımızın bilinmesi isteriz."


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