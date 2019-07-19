Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Trabzon
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

ÇAYKUR'un satış mağazası hizmete girdi

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: - "ÇAYKUR ülkemiz ve yöremiz için çok önemli bir marka. Biz de her geçen gün ÇAYKUR'umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz"

ÇAYKUR'un satış mağazası hizmete girdi
banner17

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, ÇAYKUR'un Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka olduğunu belirterek, "Biz de her geçen gün ÇAYKUR'umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz." dedi.

ÇAYKUR'a ait Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret eden Özkaldı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Siyah çayın işlendiği bölüm ile yeşil çay ünitesinde incelemelerde bulunan Özkaldı, daha sonra ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binasının yanında oluşturulan ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Özkaldı, burada yaptığı açıklamada, çayın merkezi Rize'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının ilkini açtıklarını ifade eden Özkaldı, "Bundan sonra devamı gelecek. Hemen hemen her ilimizde bu ve buna benzer satış mağazalarımızı bayilerimiz kanalıyla açacağız." diye konuştu.

Özkaldı, ÇAYKUR'un Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka olduğunun altını çizerek, "Biz de her geçen gün ÇAYKUR'umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz. Çok değişik düşüncelerimiz var, bunları yöneticilerimizle istişare edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de çayı çok sevdiğini, günde yaklaşık 10 bardak çay tükettiğini anlatan Özkaldı, "Belli sayıda çay içmek faydalı. Son yıllarda sadece siyah çay değil, yeşil çayın da faydalı olduğu yönünde bilgiler var. ÇAYKUR'umuz da yeşil çay üretiminde gayet iddialı. Bu noktada güzel faaliyetleri var. Beyaz çayımız var, o da çok kıymetli." diye konuştu.

Özkaldı, yeşil ve siyah çayın pudralanmış halini dondurma sektöründe kullanmak için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının AçılışıRizeTarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5