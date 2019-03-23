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ÇAYKUR'un soğuk çayda hedefi 120 milyon litre

- ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "Soğuk çayda bu yıl 120 milyon litrenin üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz" - "Mart sonu itibarıyla yaklaşık 20 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirmeyi bekliyoruz"

ÇAYKUR'un soğuk çayda hedefi 120 milyon litre
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RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, soğuk çayda bu yıl 120 milyon litrenin üzerinde satış yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık kuru çay tüketiminin 250-255 bin ton seviyesinde olduğunu, bunun da ÇAYKUR ve özel sektör tarafından karşılandığını söyledi.

Çay fabrikalarının yeni sezona hazırlandığını anlatan Alim, "15 Nisan'da bütün fabrikalarımız yaş çay alımına hazır olacak. Hava şartlarına göre yaş çay alımı belirlenecek ama bizim bir eksiğimiz olmayacak. Yıl başından itibaren yaş çayın kalitesini artırmak için personel eğitimlerimiz devam ediyor. Bu var olan kuru çayın kalitesini daha da yukarı taşıyacak." şeklinde konuştu.

Kaliteye önem verdiklerini vurgulayan Alim, "Bu nedenle yaş çay alımında randevulu sistemde değişikliğe gittik. Üreticilerimiz haftada en az üç gün satış yapabilecek. Çay bahçesi 5 dönümden az olanlar 3 gün, 5 ile 10 dönüm arası 4 gün, 10 dönümden fazla çay bahçesi olanlar her gün çay satabilecek. Herkes çayını kendisine verilen süre içerisinde taze olarak toplayabilecek." ifadelerini kullandı.

Çay Paketleme Fabrikası'nın da taşındığını hatırlatan Alim, şöyle konuştu:

"31 Mart itibarıyla taşıma işini tamamen bitirmiş olacağız. Modern bir tesis ve her şey otomatik. Böylece kuru çayın kalitesi de daha yukarı çıkmış olacak. Elektronik ayarlamalar ay sonuna kadar tamamlanacak. Yeni sezon yaş çay kampanyası öncesinde paketleme fabrikamızı tamamen hazır hale getirmiş olacağız. Böylece kuru çayı tamamen yeni paketleme fabrikasında işleyeceğiz."

Bu yıl mart ayının sonu itibarıyla 20 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirmeyi beklediklerini dile getiren Alim, "Aynı şekilde soğuk çay satışında geçen yıl bazı aksaklıklar olmuştu. Yaz aylarında yoğunluk olacağını göz önünde bulundurarak bayilerle çeşitli anlaşmalar yaptık. Mart ayı itibarıyla 7 milyon litreden fazla soğuk çay satışı gerçekleştirdik. Soğuk çayda bu yıl 120 milyon litrenin üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Soğuk çay satışının tamamen ÇAYKUR'un kontrolünde olduğunu anlatan Alim, "ÇAYKUR aracılığı ile satışımız gayet iyi. Soğuk çay ve kuru çayda satışlarımız istediğimiz ölçüde ilerliyor. Mart sonu hedeflerimizi büyük ölçüde tutturduk." diye konuştu.

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