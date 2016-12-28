Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız için bugün itibarıyla 15 milyar 412 milyon liralık ön talep, Kalkınma Bankasına ulaştı" - "Ön talepler, şu an itibarıyla 93 bin kişiye istihdam öngörüyor"

Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bugün itibarıyla 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankasına ulaştığını, bu çerçevede 93 bin kişiye istihdam öngörüldüğünü bildirdi.

Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz ilan etmemelerine rağmen program kapsamında bugün itibarıyla 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankasına ulaştığını ifade etti.

Bakan Elvan, yapılan ön taleplerin şu an itibarıyla 93 bin kişiye istihdam öngördüğünü bildirdi.

Program çerçevesinde belirlenen bölgelerin süratle kalkınması ve gelişmişlik faklılıklarının ortadan kaldırılmasını amaçlanıyor.

Bölgelerin rekabet gücünü yükseltecek, yatırım ile istihdamı artıracak, özellikle sanayi ve hizmetler sektöründe mevcutları güçlendirecek bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği program kapsamında, her bölgenin belirli bir alanda uzmanlaşmasının sağlanması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cazibe Merkezleri ProgramıKalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.