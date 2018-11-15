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ÇEDAŞ "Türkiye Mükemmellik Ödülü" aldı

ANKARA (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından verilen "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"nü alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu. Şirketten yapılan...

ÇEDAŞ
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ANKARA (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından verilen "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"nü alan ilk elektrik dağıtım şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KalDer tarafından kaliteyi ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne Temmuz 2017'de katılan ve Ağustos 2017'de "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız" belgesinin sahibi olan ÇEDAŞ, "EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

ÇEDAŞ, söz konusu ödülü "Kurumsal Yetenekleri Geliştirme" ve “Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma" kategorilerinde aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş süreçlerini ve kurumsal yönetimlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Paydaş ve çalışanlarımızla çevreye ve doğaya değer kattığımız iyi uygulamalarımızla sektöre ulusal kalite konusunda öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıvılcım, bundan sonraki hedeflerinin "EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü" ve “EFQM Avrupa Kalite Ödülü"nü alabilmek olduğunu ifade etti.

ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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