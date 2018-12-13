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ÇEDAŞ'ın Yüksek Gerilim Laboratuvarı Hizmete Girdi

ANKARA (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) tarafından, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bünyesinde kurulan Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın açılışının yapıldığı...

ÇEDAŞ'ın Yüksek Gerilim Laboratuvarı Hizmete Girdi
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ANKARA (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) tarafından, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bünyesinde kurulan Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın açılışının yapıldığı bildirildi.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu laboratuvar elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlatılan ‘Enerjinin Yıldızları Projesi’ çerçevesinde kuruldu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan Mesleki Eğitim Protokolü çerçevesinde, öğrenciler uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak. Proje çerçevesinde yeniden hayat bulan Yüksek Gerilim Dalı’nda bu yıl 16 öğrenci eğitim alacak.

Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde Yüksek Gerilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler, ÇEDAŞ’ta staj yapma imkanına da sahip olacak.

Ayrıca, proje kapsamında başarılı öğrencilere iki yıl boyunca aylık 500 lira burs verilirken, burs aldıkları süre kadar da istihdam garantisi sunulacak.

Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih eden öğrencilere, laboratuvarlarda elektriğin üretiminden, iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğretilecek.

Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sektöründe hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ve ÇEDAŞ ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 27 Haziran 2018’de yapılan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü ile İstanbul, Antalya ve Sivas’ta projeye uygun üç okul belirlenmişti.

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