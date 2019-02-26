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ÇEİS’in Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık oldu

- Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık seçildi

ÇEİS’in Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık oldu
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İSTANBUL (AA) - Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık seçildi. Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üstlendi.

ÇEİS'ten yapılan açıklamaya göre, çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yönetimi ile insan kaynakları, endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim ve yeterlilikler konularında üyelerine destek olmak amacıyla 1964’ten bu yana faaliyetini sürdüren ÇEİS, 29. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

ÇEİS üyesi şirketlerin delegelerinin katıldığı genel kurulda 2019-2022 döneminde sendikada görev alacak yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Genel kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ise Başkan Vekilleri olarak görevlendirildi.

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Çimentaş Yönetim Kurulu Üyesi Paolo Luca Bossi, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Adoçim ve Yurt Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sak ve Batıçim ve Batısöke Murahhas Üyesi Tufan Ünal yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇEİSSuat Çalbıyık
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