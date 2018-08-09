Çek Cumhuriyeti CNR Food İstanbul'a değer katacak

Dünyanın en büyük gıda fuarı olma iddiasıyla çalışmalarını sürdüren CNR Food İstanbul,bu yıl Çek Cumhuriyeti sürprizi ile yoluna devam ediyor. 5 - 8 Eylül 2018 tarihleri arasında, ihracatın merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleşecek fuar Çek katılımcıların en yeni ürünlerini sektör profesyonelleri ile buluşturacak.



Çek Cumhuriyeti Ülke Pavyonu, Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı himayesinde düzenleniyor. İşte Çek Cumhuriyeti’nden fuara katılacak firmalardan birkaç örnek:



.İşlenmemiş Meyve Enerji Barları ve Protein Barları BOMBUS barları, en iyi kalitede birkaç malzemeden yapılmış sağlıklı enerji barlarıdır. Deva Nutrition a.s. Avrupa'nın lider 0-12 ay ve bebek maması üreticisidir. Deva Nutrition güvenilir özel markanız, B2B ve OEM iş ortağınızdır.





.Kendi veya ortaklarının markaları altında bebek maması ürünleri, gıda takviyeleri, proteinli yemekler ve keto diyetleri geliştirir, üretir ve satar. RACIO, s.r.o. 20'den fazla ülkeye ihraç edilen pirinç patlağı ve tahıl keklerinin önde gelen üreticilerinden biridir.



.SIMANDL Ltd., protein içecekleri, protein kahve, matcha latte, cappuccino, sıcak çikolata, 3'ü1 ve 2'si1 arada kahve, yulaf içeceği veya pirinç lapası gibi toz ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir aile işletmesidir. VEST 1991 yılında tamamen Çek aile şirketi olarak kuruldu.

Bugün yaklaşık 60 çalışanı ile Çek Cumhuriyeti'ndeki en önemli tuzlu ve baharatlı atıştırmalık üreticilerindendir.

