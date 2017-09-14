Çekirdeksiz kuru üzümde alım garantisi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın çekirdeksiz kuru üzüme alım garantisi getirileceği yönündeki açıklaması üzüm üretici ve ihracatçısını sevindirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Fakıbaba'nın Manisa'da rekolte tahminine ilişkin yaptığı açıklamada üreticilere "üzümü 4 liranın altında sattırmayacağız" mesajını verdiğini, Saruhanlı Tarım Kredi Kooperatifi adına katıldığı törende de ilk üzümü, kilogramı 4 lira 10 kuruştan satın aldığını hatırlattı.

Yeni sezonda çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 313 bin ton olacağının tahmin edildiğini ifade eden Celep, "Bakan Fakıbaba'nın çekirdeksiz kuru üzümü 4 liranın altında sattırmayacağı yönündeki açıklaması gayet normal, bunun düşük bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Bu rakam, hem üretici hem de ihracatçı için uygun. Biz 313 bin ton ürünün hepsini satarız." dedi.

Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üzümünün diğer ülke üzümlerine göre üstün özelliklere sahip olduğunu, dünyada aranan bir marka haline geldiğini belirterek iyi bir ihracat sezonu beklediklerini kaydetti.

Kuru üzümün yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa Birliği ülkelerine satıldığına dikkati çeken Celep, iki yıldır bakanlık ve çiftçilerin üzümlerin üzerindeki insan sağlığını etkileyen ilaç kalıntıları üzerinde çalıştığını ve bunun sonucunda gümrüklerden geri dönüşlerin azaldığını ifade etti.

- Lisanslı depo adımı

Türk tarım ürünlerinin çok kaliteli olduğunu ancak bunun pazarlaması ve tasarımı anlamında zaaflar yaşandığına işaret eden Celep, bunun önüne geçecek adımların bakanlık tarafından atılmaya başlandığı kaydetti.

Özellikle lisanslı depoculuğun pazarlamada önemli avantajlar getireceğini vurgulayan Celep, şunları söyledi:

"Biz de yavaş yavaş tüm tarım ürünlerimizde lisanslı depoculuğa geçiyoruz. Lisanslı depoculuk uzun vadede ülkemize katma değer sağlar. Bu anlamda Bakan Bey çok doğru bir adım attı, doğru bir meşale yaktı. Yeter ki taraflar olarak bunu speküle etmeyip olayı izleyelim."

- "Devletin fiyatlara müdahil olması sevindirici"

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire de üreticinin fiyatı 5 lira olarak beklediğini, açıklanan rakamın bunun altında kaldığını ancak fiyata bir taban getirilmesinin memnuniyet yarattığını aktardı.

Alım garantisinin önemli bir avantaj yaratacağına işaret eden Kaçire, "Biz her zaman devletin alımlara müdahil olmasını istiyorduk. Böylece artık üreticinin elinde ürün kalmayacak." dedi.

Türkiye 2016-2017 sezonununda 313 bin ton kuru üzümün 270 bin tonu ihraç ederken bu ihracattan 420 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Kuru üzüm ihracatının 218 bin tonu ise AB ülkelerine yapıldı.