Çeklerde karekod uygulamasına ilişkin tebliğ

ANKARA (AA) - Çekte yer alacak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşımı Sisteminin kurulmasına ve bu sistemde tutulan bilgilerin üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çeklerde Karekod Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, karekod çek raporunda, muhatap bankanın ticaret unvanı, seri numarası, çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı, ibraz edilen son çekin ibraz tarihi, son beş yılda "Karşılıksızdır" işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları gibi bilgiler yer alacak.

Bankalar, bugünden itibaren karekod içermeyen çek yaprağı basamayacak ve veremeyecek. Yabancı banka tarafından bastırılmış çeklerde "seri numarası" ve "karekod" bulunmaması senet olarak çekin geçerliliğini etkilemeyecek.













