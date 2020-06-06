Celal Toprak Bakan Albayrak toplantısını yazdı

Ve ekonomide ilk yüz yüze toplantı gerçekleşti. İstanbul'de Bakan Berat Albayra ekonomi gazetecileri ile biraraya geldi ve soruları yanıtladı. Toplantıya ilişkin gazeteci Celal Toprak gözlemlerini şöyle ifadelerle dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın basın danışmanı Mehmet Ali Berber, "5 Haziran’da basın buluşması yapacağız" diye mesaj atınca acaba online bir buluşma mı yapılacak diye düşündü…

Mesaja ikince defa ve dikkatlice baktım. Öyle değildi. Bakan Albayrak bizi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ne davet ediyordu. Son dönemde birkaç dar kapsamlı birkaç özel görüşme dışında geniş katılımlı bir basın buluşması olmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir ilke imza atıyor ve bizim basın buluşmalarını da normalleştiriyordu.

Bir ilke olduğu için bira erken gittim. Beşiktaş ve çevresinde bir tur attım. Ve gördüm ki normalleştirme de zaman alacak.

Son da günlerdir online ekranlarda görüştüğümüz ekonomi gazetecileri ile bir araya gelip hasret giderdik.

Herkes buluşmaları özlemişti… Sanki bazılarımız biraz da kilo almıştık.

Bakan Albayrak tam saatinde geldi. Ve çok kısa bir sunum yaptıktan sonra bütün soruları tek tek ayrıntılı yanıtlar verdi.

Yanıtlar sırasında bir noktaya birkaç defa dikkat çekti. İlginç geldi sizlerle de paylaşıyorum:

Ankara’nın en iyi kadroları ile birlikte çalışıyorum. Her sektörü, her gelişmeyi Türkiye’de ve dünyada anında takip ediyoruz. Elimizde bütün datalar var. Detaylarına kadar makro mikro bütün gelişmeleri izliyoruz. Aldığımız bütün kararları buna göre alıyoruz.

Bu bilgiyi aktardım çünkü bütün sorulara bu hareket noktasından yanıt verdi. Mesela şunu konut, turizm sektörlerine destek için devreye sokulan kredi beklentisinden sonra vergi indirimi beklentisinin de olduğunu sordum. Popülizm yapmadı yanıt bilgi ve veriye dayalı şu yanıtı verdi:

Vergi indirimleri her dönemde gündemde olur. Bir kere vergi affı gibi algılanabilecek konulara oçok sıcak bakmadığını hep söyledim. Ama yapılandırma noktasında olsun, farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum. Piyasanın normalleşmesini yakından izliyoruz. Salgının hangi sektörlere hangi alanlarda ne kadar etkisi var veya yok. Dataya ve sahip olduğumuz bilgiye bakarak adım atmamız daha rasyonel ve gerçekçi. Sosyal medya mecrasında veya farklı alanlarda 'trend topic' olmuş konulara dönmek yerine realize olmuş datalar üzerinden hareket etmek lazım. Yakından takip ediyoruz. Sektör bazında bu manada talep unsuru oluşturacak kurumlar, bireyler bazından ihtiyaç dahilinde olursa her türlü çalışmayı ekonominin paydaşlarının iktisadi faaliyetlerini düzenlemek için atabiliriz. Ama şu anda bu çerçevede somut bir şey olduğunu söyleyemem. Bu ikinci çeyreğin etkileriyle veya tüm ekonomik ve iktisadi faaliyetteki etkilerin sonuçlarını gördükten sona bazı alanlarda daha somut yorum yapabilirim,

Tam da bu noktada son dönemin güncel konusunu da sorma fırsatım oldu. Tarıma dönük bir adım attıklarını yeni gelişmeler olup olmayacağını sordum, yanıt ilginçti:

Türkşeker’de yeni bir model deniyoruz. Çiftçilere nakit avans güzel bir uygulama. Bu uygulamanın genişletilmesi anlamında çalışma yapılıyor. Bu uygulama bizi memnun etti. Ama bizim memnun olmamızdan öte paydaşlar daha da memnun. Özellikle üretimden son tüketici ayağına kadar aracı maliyetlerinin azaltılmasının ötesinde finansman maliyetlerinin oluşturduğu yükü elimine edecek bir modelle aslında çok güzel bir yapı oluşturuldu. Bunun başarılı şekilde devam etmesi, sadece Türkşeker'de değil daha farklı alanlarda da genişletilmesi hususuyla alakalı şimdilik şunu söyleyebilirim. Bir çalışma yürüyor. Türkşeker üzerinde bunu sadece mevcut paydaşlarla değil daha geniş alana yaymak, bununla alakalı kurumlarımızla ikili üçlü bir çalışma başlattık. Rakamsal olarak da hacimsel olarak da farklı ürün gamı olarak da genişletmeye yönelik bir çalışma yürüyor. Olumlu sonuçlar almaya devam ettiğimiz sürece, bunu mevcut potansiyelimiz ve kapasitemiz dahilinde daha da genişletmeyi düşünüyoruz.

Bu bilgiden sonra şunu düşündüm… Tarımda aracı maliyeti üreticiyi de tüketiciyi de üzüyor. Hatta uzun vadede aracı bile bu işten mutsuz olacak.

Bu durumda yeni bir model devletin Hazinesi tarafından desteklendiğinde çok önemli bir ivme yakalanabilir. Tarımda ve onun devamı gıda Türkiye bu süreci fırsata dönüştürebilir. Devletin en iyi kadrolarından bu konuda yeni atılımlar beklemek de hakkımız oluyor bu durumda. Peki sadece bu iki konuda mı bilgi odaklı açıklama yaptı Bakan Albayrak… Tabi ki hayır. İşte başka bilgiler…

. Belirsizlik sürüyor. Ama ben her zaman bardağın dolu tarafına bakarak normalleşme sürecini değerlendiriyorum.

. Bu süreçte çok dinamik ve aktif olunması gerekiyor. Türkiye, sağlık ve ekonomik anlamda ortaya koyduğumuz sahadaki aksiyon planları ve adımları manasında birçok ülkeye kıyasla kararları hızlı ve güçlü aldı.

. Bunun meyvelerini topladık. Toplamaya da devam ediyoruz. Bunun yeni döneme ilişkin Türkiye ekonomisinin ortaya çıkan bu resme karşı fırsatları çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.

. İlk çeyrek büyümesinde pozitif ayrıştık. İkinci çeyrekte de dünyadaki ülkelere bakacağız ve inşallah dünyadaki daralma ne çerçevede olacaksa, Türkiye olarak bu sıralamada birçok ülkeye kıyasla daha olumlu bir netice alacak.

. Nispeten daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Mayıs, nisana göre daha olumluydu. İnşallah haziran mayısa göre daha olumlu kapanırsa ikinci çeyrek de inşallah bu çerçevede olacak.

. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz. Türkiye, 2018 ve 2019’da birçok olumsuz beklentiye rağmen daha olumlu performans sergiledi.

. Büyük resme sıkı bir çalışmanın ürünü şeklinde hazırlanmış adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu manada attığımız ve atacağımız birçok adım var.