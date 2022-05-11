Celal Toprak YİK Başkanı oldu EGD yönetimi şu isimlerden oluştu Yaklaşık 800 üyesi ile Türkiye'nin en güçlü meslek örgütlerinden biri olan Ekonomi Gazetecileri Derneği üyelerin katılımı ile 6'ıncı genel kurulunu yaptı. EGD Genel Kurulu kapsamında derneğin yönetim kurulunda yer alacak isimler belirlendi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 01:20