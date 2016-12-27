Çelik ihracatçısı 2017’de yüzde 3 artış bekliyor

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, "İç piyasadan kaynaklı olarak kamu yatırımlarının artacağının açıklanması, bazı önemli projelerin devreye girecek olması, kentsel dönüşümün hızlanmasının beklenmesi, çelik ürünlerini girdi olarak kullanan konut, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki satışların iyiye gitmesi dolayısıyla 2017 yılında sektörümüzün daha iyi bir yıl geçireceğini öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan çelik sanayisi, 2015 yılındaki 31,5 milyon tonluk üretimi ile dünya sıralamasında 9’uncu, 16,1 milyon ton ihracatı ile 10’uncu, inşaat çeliği ihracatı ile 2’nci konumunda yer alıyor.

Dünya çelik piyasalarında ulaştığı bu konumu korumak ve daha yukarıya taşımak isteyen Türk çelik sektörünün, 2016 yılını 16,4 milyon ton ihracatla kapatması beklenirken, 2017 yılında ise ihracatını yüzde 3 artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ekinci, bekledikleri artışların gerekçelerini iç piyasa ve dış piyasadan kaynaklanan gelişmeler olarak ikiye ayırarak, şunları kaydetti:

"İç piyasadan kaynaklı olarak kamu yatırımlarının artacağının açıklanması, bazı önemli projelerin devreye girecek olması, kentsel dönüşümün hızlanmasının beklenmesi, çelik ürünlerini girdi olarak kullanan konut, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki satışların iyiye gitmesi dolayısıyla 2017 yılında sektörümüzün daha iyi bir yıl geçireceğini öngörmekteyiz.

Ticari araçlar için açıklanan 3 yıllık ÖTV avantajı ve ithal otomobilleri daha fazla etkileyecek olan yeni vergi düzenlemesi de otomobil ve çelik sektörlerimizin satışlarını olumlu etkileyecektir. Ayrıca Güneydoğu’da terörün azalması ve sınırımız dışındaki savaşın bir nebze kontrol altına alınması sonrası harap olan şehirlerdeki yapıların tekrar yapılandırılacak olması ile sektörümüzün ciddi bir ivme kazanacağı beklentisi içerisindeyiz. Bu son gelişme 2017 yılında sektörümüzü etkileyeceği gibi sonraki yıllarda da etkisini göstermeye devam edecektir.”

Ekinci, çelik ihracatını olumlu etkileyecek dış piyasadan kaynaklı gelişmelere ilişkin, "Sektörümüz yüzde 70 ana ham madde girdisi hurda olan elektrikli ark ocaklarından üretim yapmaktadır. Hurda fiyatlarının demir cevheri fiyatlarına oranla, son aylarda göreceli olarak ucuz kalması sektörümüzün rekabet gücünü artırmış durumda. Bu durumun devam etmesi 2017 yılında satışlarımıza olumlu yansıyacaktır. ABD, Avrupa, Japonya ve Çin dahil olmak üzere bazı Uzak Doğu ekonomilerinin iç piyasalarında toparlanma yaşanmasının, 2017 yılında başta yassı çelik ürünlerimizin olmak üzere sektörümüzün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel çapta yaşanan ekonomik ve siyasal problemlerin, sektörel sorunlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen 2016 yılının son aylarında çelik ihracatında yakaladıkları artışın 2017 yılında da devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Ekinci, çelik sektörünün en büyük pazarı olan Orta Doğu’daki siyasi karışıklıklara rağmen 2017 yılı ihracatında miktarda yüzde 3 civarında artış olacağı beklentisi içerisinde olduklarını kaydetti.