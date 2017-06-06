Çelik ihracatı yüzde 21 arttı

İSTANBUL (AA) - Çelik ihracatı yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 21,3 artışla 8,3 milyon ton, değer bazında ise yüzde 38,7 yükselişle 4,9 milyar dolar oldu.

Çelik İhracatçıları Birliğinden yapılan ve ocak-mayıs dönemi çelik ihracatına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 8,3 milyon tona yükseldi. Bu dönemde değer bazındaki ihracat ise yüzde 38,7 artışla 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye'nin ilk beş aydaki toplam çelik ihracatı miktar bazında 8,6 milyon ton, değer bazında ise 5,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliğine ihracat yüzde 109 artış ile 2,5 milyon tona ulaştı ve bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. AB'yi 1,8 milyon tonla Orta Doğu, 1,3 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri, 697 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 638 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

Çelik sektörünün yılın ilk beş ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler İspanya, Singapur, İtalya, Hong Kong ve İngiltere olarak sıralandı.

İlk beş ayda en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 11'lik azalışla 2,7 milyon ton olan inşaat çeliği aldı. İnşaat çeliğini 1,2 milyon tonla yassı sıcak, 787 bin tonla dikişli boru, 676 bin ton ile filmaşin ve 631 bin tonla profil izledi.

Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16,9 artışla 1,5 milyon ton, değerde yüzde 29,1 yükselişle 966 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

"Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 626 arttı"

Verileri değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, ilk 5 aydaki yükselişle son birkaç yıldır yaşadıkları kayıpları telafi etmeye çalıştıklarını belirterek, özellikle en önemli ihracat pazarlarından olan MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yaşanan sıkıntılı sürecin ihracatı olumsuz etkilediğini anımsattı.

Artık bu pazarların yerini alternatiflerinin aldığını kaydeden Ekinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle ki yılın başından bu yana AB ülkeleri bölge sıralamasında Orta Doğu'yu geride bırakırken, Uzak Doğu ülkelerine yaptığımız ihracat da Kuzey Afrika ülkelerini geride bıraktı. 5 aylık dönemde AB'ye ihracatımız yüzde 109 artarak 2,5 milyon tona ulaştı ve bu bölgeye en fazla sıcak yassı, dikişli boru, filmaşin, inşaat çeliği ve yassı kaplama ihraç ettik. Uzak Doğu ülkelerine ihracatımız ise yüzde 626 artışla 697 bin tona yükseldi. Bu bölgeye inşaat çeliği, filmaşin, kütük ve profil gibi uzun mamul ürünlerde dikkat çekici artış yaşadık."