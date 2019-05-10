Çelik ithalatında ek vergi müjdesi

ABD’nin yeni dış ticaret stratejisiyle tetiklediği ticaret savaşında Türkiye’den yeni adım. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile çelik ithalatında ek gümrük vergisi tahsil edilmeyeceği açıklandı.



Tebliğde, çelik ürünlerinin ithalatında yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticilerde ciddi zarar veya zarar tehdidi tespit edilememesi gerekçesiyle ek mali yükün uygulanmayacağı belirtildi.



KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, düzenlemenin başta çelik ithal eden sanayiciler olmak üzere Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. 2000’li yıllara kadar devam eden liberal dış ticaret politikalarının yerini artık korumacılığa bıraktığını vurgulayan Uçak, “Dünya ticaretinde söz sahibi olan ülke liderlerinin peş peşe korumacı bir dış ticaret politikası uygulayacaklarına ilişkin açıklamaları ve yüksek gümrük vergisinin aktif politika aracı olarak kullanılması, global ticarette daralma beklentisine neden oluyor. Korumacılığın ve ek vergilerin artması sadece dünya ticareti değil, ülke içi üretimi de yakından ilgilendiriyor” dedi.



Hakan Uçak gelişmeyi, “Türkiye, aslında ABD ve AB tarafından uygulanan politikaları da dikkate alarak yerli üretimin ticaret savaşlarından zarar görme ihtimaline karşı bu tedbirleri aldı. Ticaret savaşının bir tarafı olmaktan çok ülke içindeki üreticileri korumak amaçlandı. Bugün ülke içindeki üreticileri etkileyecek olumsuz bir bozulma görülmediği için ek vergi uygulanmayacak” diye yorumladı.



Uçak, kararın sektörleri nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı:



“Çelik, birçok sanayi kolunda temel girdi. Bu nedenle düzenleme, girdilerini ithalat yoluyla temin eden birden çok sektörü doğrudan etkileyecek. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat bu sektörlerin başında geliyor. Düzenleme dolaylı olarak tüketiciyi de etkileyecek. Çünkü girdi maliyetlerindeki artışın bir kısmı fiyat mekanizması içinde tüketicilere de yansıyor. Çelik ithalatında ek gümrük vergisi uygulanmayacağı için dolaylı olarak tüketiciler de bu durumdan olumsuz etkilenmeyecek.”