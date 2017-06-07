ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Çelik üreticileri, iç piyasada arz sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle inşaat çeliği ithalatında uygulanan yüzde 30'luk gümrük vergisinin düşürülmesine yönelik hazırlıkları tepkiyle karşıladı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük vergilerini ayarlama yetkisinin Ekonomi Bakanlığında olduğunu belirterek, "Vergilerin düşürülmesi kararının inşaat müteahhitlerinin açıklamalarından sonra gelmesi bizi biraz rencide etti. Sanki yapılan açıklamalara hak verilmiş gibi bir durum oluştu." dedi.

İç piyasada inşaat çeliği arzına ilişkin sıkıntının geçici olduğunu savunan Yayan, halk oylaması öncesi belirsizlik ortamında müteahhitlerin çeliğe talebinin azaldığını, sonrasında ise talepte hızlı bir artış yaşandığını söyledi.

Yayan, çelik üreticilerinin hızlı talep artışına uyum sağlamalarının birkaç gün aldığına dikkati çekerek, inşaat çeliği konusunda müteahhitlerin, yürüttükleri projelerin gerektirdiği fiyatları vermediklerini kaydetti.

İnşaat çeliği fiyatlarının Türk lirasıyla değil, döviz kuru esas alınarak belirlendiğini ifade eden Yayan, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki fiyatlar küresel düzeydeki fiyatların altında. Bize göre, gümrük vergileri indirilerek aciliyet gerektirmeyen bir duruma müdahale ediliyor." görüşünü dile getirdi.

Yayan, Türkiye'nin inşaat demiri üretim kapasitesinin, ihtiyacının 2,5 katı kadar olduğuna işaret ederek, gümrük vergilerinin indirilmesinin, iyi bir denetim yapılmaması halinde inşaatlarda düşük kaliteli inşaat çeliği kullanılmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum sonrasındaki olumlu havanın etkisiyle inşaat sektörünün hareketlendiğini ve inşaat çeliğine talebin arttığını belirterek, bu alanda uygulanan yüzde 30'luk gümrük vergisinin yarı yarıya indirileceğini açıklamıştı.

