Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto ekonomi Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Çelik üretimi yüzde 3,7 arttı

- Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 18,9 milyon tona yükseldi

Çelik üretimi yüzde 3,7 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 18,9 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 0,7 artış, mayıs ayına göre ise yüzde 8,5 düşüş kaydederek 3 milyon ton oldu.

Söz konusu ayda elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi yıllık bazda yüzde 1,5 artarken, entegre tesislerin üretimi yüzde 1 azaldı.

Ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 18,9 milyon tona yükseldi. Bu dönemde elektrik ark ocaklı tesisler yüzde 5,3 üretim artışıyla 13,1 milyon ton, entegre tesisler de yüzde 0,3 üretim artışıyla 5,8 milyon ton imalat gerçekleştirdi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ham çelikTÇÜDüretim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5