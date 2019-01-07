Çelik üretiminde artış

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2018'in ocak-kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 34,4 milyon tona ulaştı.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalışla 3,1 milyon ton oldu. Ülkenin ham çelik üretimi, 2018'in ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 34,4 milyon tona yükseldi.

Çelik tüketimi, geçen yıl kasım ayında 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 44 azalışla 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu tüketim, geçen yılın 11 ayında da yüzde 11,9 azalarak 29 milyon tona geriledi.



- İhracat arttı, ithalat azaldı



Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı Kasım 2018'de miktar bazında yüzde 44,7 artarak 2,5 milyon tona, değer bazında ise yüzde 40,2 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı.



Çelik ürünleri ihracatı, 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 19,2 artışla 19,9 milyon tona, değer bazında ise yüzde 33 yükselişle 16 milyar dolara çıktı.



Türkiye'nin çelik ithalatı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 40,1 azalışla 886 bin ton, değer bazında da yüzde 29,3 azalışla 839 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



Geçen yılın 11 ayında ise ithalat rakamları, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8,6 azalışla 13,7 milyon tona gerilerken, değer bazında yüzde 7,2 artışla 12,1 milyar dolar oldu.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2017'nin ocak-kasım döneminde yüzde 107 olarak hesaplanırken, geçen yıl yüzde 133 seviyesine yükseldi.

- Çelik üreticisi ihracata yöneldi

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya ham çelik üretiminin Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artışla 148,6 milyon tona, 2018'in 11 ayında ise yüzde 4,7 artışla 1,6 milyar tona yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında 8'inci sırada yer aldığı belirtildi. 2018'de yaşanan korumacı politikaların dünya çelik piyasasında baskı yarattığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin çelik tüketiminin yılın 11 ayı itibarıyla yüzde 12 gerilemesi nedeniyle Türk çelik üreticilerinin kar marjlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen ihracata yönelmek durumunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, girdi maliyetleriyle nihai ürün fiyatları arasındaki marjların daralması, yurt içi tüketimdeki düşüşün devam etmesi ve ithalattaki gerilemenin yurt içi tüketimdeki gerilemeye oranla daha düşük seviyede kalmasının özellikle bu yılın ilk yarısında, ihracat ve üretim göstergelerinin olumsuz etkileneceğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl bir taraftan yurt içi tüketimi artırmaya, diğer taraftan da ithalatın yurt içi tüketim içindeki payını azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulamaya aktarılmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.