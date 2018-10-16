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Çeltik arazisi ihalesinde paralar kasalarla taşındı

EDİRNE (AA) - İpsala Belediyesi'nin çeltik arazilerinin kiralama ihalesinde tahsil edilen paralar, banka görevlilerince kasalarla salondan çıkarıldı. İpsala Belediyesi düğün salonunda düzenlenen ihaleye, yaklaşık 200 üretici katıldı....

Çeltik arazisi ihalesinde paralar kasalarla taşındı
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EDİRNE (AA) - İpsala Belediyesi'nin çeltik arazilerinin kiralama ihalesinde tahsil edilen paralar, banka görevlilerince kasalarla salondan çıkarıldı.

İpsala Belediyesi düğün salonunda düzenlenen ihaleye, yaklaşık 200 üretici katıldı. İhalede, 9 bin 400 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 580 lira ile bin 200 lira arasında bedellerle kiralandı.

Arazilerin kiralama bedellerinin yüzde 25’i, salondaki banka memurları tarafından nakit olarak teslim alındı.

İhale sonunda, banka memurları tarafından toplanan paralar kasalarla taşındı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, burada yaptığı konuşmada, ihalenin 5 saat sürdüğünü belirterek, çeltik arazilerinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl çeltikte güzel bir sezon geçtiğini aktaran Kerman, "Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından kurulan lisanslı depomuzu, önümüzdeki günlerde çeltik üreticilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.


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