BALIKESİR (AA) - RIDVAN TANDOĞAN/SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçelerinde çeltik hasadı başlarken, mevsimsel etkiler ve özellikle yabancı otlarla mücadelede başarısızlık gibi nedenlerle geçen yıla göre verim düşüklüğü yaşanıyor.

Gönen'de 82, Manyas'ta 65 bin dekar araziye ekilen çeltiğin bu yıl ki verimi, geçen seneye göre 650 kilogramdan 450-500 kilograma geriledi.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltik hasadının ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Bu yıl mevsimsel etkilerin yanı sıra çeltikte yabancı otla mücadelede sıkıntı yaşandığını belirten Özkurt, "Mücadelede başarısız olundu. Bu da ilçede verim düşüklüğüne yol açtı." dedi.

- "Tüccar istiyor ama elimizde çok yok"

Özkurt, geçen yıl harmanda 2,2 lira olan baldonun fiyatının şu anda 2-2,4 lira arasında, Osmancık cinsinin de 1,9 liraya satıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çeltikte diğer çeşitler de devreye girdiğinde bölgemizin en önemli çeşidi olan baldonun üretimi giderek azalıyor. Çeltikte geçen yıl dekar başına 650 kilogram olan verim, bu yıl 450-500 kilograma geriledi. Geçen yıla göre dekarda 150-200 kilogram düşüş var. Bu yıl üretimimiz, 50 bin tondan 40 bin tona gerileyecek ve bu durumda baldo ile osmancık cinsinde talebi karşılayamayacağız. Tüccar bu çeşitleri istiyor ama elimizde çok yok."



Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç da çeltikçilerin bu yıl geçen yıla göre daha iyi bir fiyat beklentisinde olduğunu aktardı.

Geçen yıl tüccarların yabancı çeltik çeşitlerini almadığını anımsatan Danç, şunları kaydetti:



"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), devreye girerek, bu sıkıntının aşılmasını sağladı. Bu durum, geçen yıl 583 olan çeltik üreticisi sayısını 442'ye düşürdü. Çiftçi, verim oranı yüksek olan yabancı çeşide yöneliyor ancak bunu da tüccar almaya nazlanıyor. Bugün bir dekar çeltiğin maliyeti, tarla kiralık ise bin 300 lira civarında. Çeltik fiyatı, buna göre belirlenmelidir. İlçemizde hava vurgunu nedeniyle bu yıl verim düştü. Yaz dönemindeki aşırı sıcaklar olumsuz etkiledi."



Üretici Muhittin Karadağ, dekara başına 500 kilogram civarında ürün aldığını vurgulayarak, "Hava vurgunundan kaynaklandı sanırım, dekara ortalama 500 kilo civarına geriledi. Çeltiğimizi değerinde satmak istiyoruz." dedi.