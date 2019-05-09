Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı'nı devretti

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, TEGV Çalışanları ve Gönüllüleri ve Eğitim Dostlarının katılımıyla 25 Nisan 2019 tarihinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, konuşmasında vakfın tarihi ve yaşanan süreçlerle ilgili kısaca bilgi verdi; ardından “Bu benim son başkanlık dönemim, burada tarihe not düşmek adına ilk dönem Yönetim Kurulu Kurucu Üyelerimizin adlarını saymak ve kendilerini saygıyla anmak isterim: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Suna Kıraç, İbrahim Betil, Ömer Dinçkök, Ömer Koç, Ata Gökçe, Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Şerife Babaoğlu, Dr. Yılmaz Argüden, Prof. Dr. Tahir Özgü, Prof. Dr. Necla Pur ve ben Cengiz Solakoğlu ilk dönem Yönetim Kurulu Üyeleriydik. Diliyorum ki, nice yıllar Vakfımız bu şeffaflığı ve saygınlığıyla faaliyetlerini sürdürsün. Hoşça kalın demiyorum, çünkü çocuklarımızdan ayrılmam mümkün değil. Bundan sonraki süreçte Yönetim Kurulu Üyesi olarak TEGV ailesinin bir üyesi olmaya devam edeceğim.” şeklinde konuşmasını tamamladı.



TEGV’deki Başkanlık süreleri Vakıf Senedinde belirtilen esaslara göre belirlenmekte ve Vakıf Senedi gereğince, bir kişi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini en fazla 2 dönem üst üste yürütebilmektedir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurucuları arasında bulunan ve 24 yıldır Vakfımıza büyük katkıları olan Cengiz Solakoğlu’ndan görevi devralan TEGV’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci ise konuşmasında “Bu özel görevi devralmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Başkanımız Cengiz Solakoğlu’nun liderliğinde edinilen başarıların sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



Oktay Özinci hakkında:



İstanbul’da 1950 yılında doğan Oktay Özinci, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatında yirmi yedi yıl kadar profesyonel yönetici olarak çalışmıştır. Tekstil ve kimya sektöründeki beş yıldan sonra Unilever grubuna dâhil olmuş, 2000 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı pozisyonundan emekli olana kadar bu grubun çeşitli şirket ve görevlerinde bulunmuştur. O tarihten bu güne kadar aktif iş hayatına AVA Stratejik Yönetim Danışmanlığı ve Serüven Yatçılık şirketlerinde kurucu ortak ve yönetici olarak devam etmiştir. Aynı zamanda, 2000 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Gönüllü çalışmalarını 2002 yılından itibaren sürdürmektedir. Daha önce başkanlığını da yaptığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulunda İcra Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. 25 Nisan 2019 tarihinde ise Yönetim Kurulu başkanı olmuştur.



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 32 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.