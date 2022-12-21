CEO’lar İstanbul'a geliyor

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş dünyasının dinamiklerinin değişmesi globaldeki üst düzey yöneticileri, yetkinliklerini güçlendirmeye ve yeni yatırım fırsatlarını keşfetmeye yönlendiriyor. Düzenlediği programlarla şu ana kadar 50 ülkeden 300’ü aşkın kurumsal şirketin yöneticilerine eğitim veren SAHARA Group ise bu yılki etkinliğini 27-29 Aralık’ta İstanbul Barcelo Hotel’de gerçekleştirecek. Yerli danışmanlık şirketi bu etkinlik ile yurt dışından eğitim için gelen firma yöneticilerine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını da sunacak.

Teknoloji ve dijitalleşme iş dünyasının dinamiklerini değiştirirken, globaldeki şirketlerin üst düzey yöneticiler yetkinliklerini güçlendirmek, becerileri alanlarını çeşitlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını keşfetmek için kolları sıvıyor. Düzenlediği etkinliklerle şu ana kadar 50+ ülkeden 300’ü aşkın şirketin yöneticilerine eğitim veren SAHARA Group “Leadership in VUCA World for Operational Excellence” başlıklı programını bu yıl 27-29 Aralık’ta İstanbul Barcelo Hotel gerçekleştirecek. Etkinliğe bakanlık, petrol, doğal gaz, bilişim, altyapı gibi farklı sektörlerden birçok önemli isim katılacak. Program çerçevesinde ülkemize gelecek yöneticiler, bu süreçte Türkiye’de yapılan bazı büyük projeleri ziyaret edecek, workshop’lara katılacak ve yeni yatırımlar alanları için keşifler yapacak. Bazı büyük kurumlar ve firmalar isimlerinin basında yer almasını istemeyebileceğinden düşünerek firma ismi telafuz etmek istemeyen SAHARA Group çok sayıda üst düzey yetkili ağırlayacağı yapılan hazırlıklar ve rezervasyonlardan anlaşılmaktadır.

50 farklı kategoride, bin 400+ konuda eğitim veriyor

15 yıllık deneyimlerinden hareketle, 50’den fazla kategoride, bin 400’ü aşkın konuda eğitim programı organize ettiklerini belirten SAHARA Group Yönetici Ortağı Dr. Lami Kaya, “Geçmişte Dünyanın dört bir yanından Bakan, parlementer, senatör, CEO, kurum başkanı, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri gibi üst düzey yöneticileri için organizasyonlar düzenledik. Bu yılki etkinliğimizi de 27-29 Aralık’ta gerçekleştireceğiz. Yine globalden birçok yöneticiyi İstanbul’da ağırlayacağız. Program kapsamındaki eğitimlerimizin yanı sıra misafirlerimizi ilgili sektörlerin yerel pazardaki temsilcileriyle buluşturacağız. Bu sayede 3 gün sürecek etkinliğimizde konuklarımızın hem bilgi ve deneyimlerine katkıda bulunacağız hem de yeni yatırım alanları keşfetmelerini sağlayacağız” dedi.

”Eğitim için gelen yöneticileri Türkiye’de daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz”

Eğitim ve danışmanlık alanındaki faaliyetlerini 'entelektüel ihracat' olarak adlandırdıklarını dile getiren SAHARA Group Yönetici Ortağı Dr. Lami Kaya, "Yurt dışından sektörel eğitim talebiyle bize başvuran yöneticileri ilgili kurumların profesyonelleriyle bir araya getiriyoruz. Eğitim için gelen şirket yöneticileri için saha ziyaretleri düzenleyerek ülkemizdeki iş ve yatırım imkanlarını sunuyoruz. Kendilerini Türkiye’de daha fazla yatırım yapabilmeleri için hem teşvik ediyor, hem de rehberlik yapıyoruz. Böylece globaldeki yöneticilerin iş dünyasının yeniliklerine hazırlarken, ülkemize de yurt dışından yeni yatırımcılar kazandırıyoruz. Bu yıl yapılacak programımıza geçen yıllarda Katar Alt Yapı Bakanlığı, Kenya Senatosu, Libya WAC, Afganistan Parlementosu, Azerbeycan Petrol Bakanlığı, Pakistan Fauji Grup, Mısır Yatırım Bakanlığı’ndan önemli isimleri ağırladık. Bunun yanı sıra Avrupa, Uzakdoğu ve MENA bölgelerinin petrol şirketlerinin üst düzey yöneticilerine de farklı etkinliklerle ev sahipliği yaptık” şeklinde konuştu.