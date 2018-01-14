ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, cep telefonu satışında uygulanan kredi kartıyla taksitli satış yasağının kalkması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, taksit sınırlamalarının vatandaşları faizli kredilere yönlendirdiğini belirterek, kredi kartına taksit sınırlamasının ürünlere talebi azaltmadığına işaret etti.

Akıllı telefon satışlarının her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 500 bin arttığını bildiren Palandöken, 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında da 12,5 milyon akıllı cep telefonunun satıldığını aktardı.

Palandöken, Türkiye’de akıllı telefon kullanımının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı kalkmalı. İstatistiklere göre, akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkanı sağlanırsa bankalar yerine esnafımız kazanır. Vatandaş faiz ödemez, kredi faizlerinde de azalma olur. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar, mağaza yetkilileri tarafından mağazanın içindeki mobil banka şubesine yönlendiriliyor. Bankalar da 10 dakika içinde krediyi onaylayarak kredi kartına taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor."

Beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyalarıyla kuyumculuk ürünlerindeki taksit sayısının artırılmasının da ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade eden Palandöken, özellikle evliliğe hazırlanan çiftlerin kredi çekmek zorunda kaldığına işaret etti.

Palandöken, yeni evlenen çiftlerin ekonomiye milyarlarca liralık katkı sağladığına değinerek, "Elektronik eşya satışında kredi kartına taksit sayısı artmalı. Taksit sayısı artırılırsa evlenecek çiftler de satış yapan esnaf da kazanmış olur." ifadelerini kullandı.