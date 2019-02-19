"Cep telefonu sektörünün ithalattaki payı yüzde 1'den az"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de 2018 yılında gerçekleştirilen cep telefonu ithalatı 1 milyar 966 milyon dolarla son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık döneme bakıldığında, Türkiye’nin en fazla cep telefonu ithalatı yaptığı yıl, 3 milyar 136 bin 596 dolar ile 2015 oldu. 2015’te 13 milyon 581 bin 718 adet cep telefonu ithal edildi. Bu rakam 2018’de 9 milyon 820 bin 192 adete geriledi. Verileri değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “2018’de cep telefonu sektörü ciddi dalgalanma ve baskılarla mücadele etti. Seçim ikliminde tüketici güven endeksinin düşük seyretmesi sektörü olumsuz etkilerken, yaşanan döviz kurlarındaki sert dalgalanmalarla mücadele edildi. Yaz aylarının sonunda ise boykot kararı ve taksit kısıtlaması sektörü olumsuz etkilemeye devam etti ve istihdam kayıpları yaşandı. Yaşanan olumsuzluklara rağmen, MOBİSAD olarak her zaman ülke menfaatini sektör menfaatinin üzerinde tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Bu bilinç ile değerlendirecek olursak, ülkemizin 2018’de toplam 223.1 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini görüyoruz ve sektörümüzün toplam ithalat içindeki payı yüzde 1’i bile bulmuyor” dedi.



“Vergisel reformlar gecikmeden sağlanmalı”



Başkan Turnacı, “Sektörümüzdeki birçok dezavantaja rağmen içimizden yerli markalar çıkartabilmiş, bu konuda ihraç kalemi bile oluşturabilmiş bir sektör olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün yerli üretimde oluşan vergilerin, ithalat vergilerinden daha fazla olduğunu düşünürsek, sürdürülebilir bir yerli üretimin ülkemize değer katması için vergisel reformların gecikmeden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Rakamlarda da göründüğü gibi, sektörümüzün en yüksek cirosu ile en düşük cirosu arasında yaklaşık 1 milyar dolar bir fark söz konusu. Peki gerçekten 1 milyar dolarlık ithalat engellenildi mi? 2018’de 1 milyar dolarlık ithalat engellenilmediği gibi yolcu beraberinde gelen cihazlar, yasa dışı yollardan ülkemize giren cihazlar ile birlikte aksi yönde bir ithalat kalemi oluştu. Bu durumda son durumun 1 milyar doların da üzerine çıktığını görüyoruz.

Cep telefonu artık lüks tüketim ürünü değil yeri geldiğinde insan hayatını bile kurtarabilen zaruri bir ihtiyaç, hayatımızın kumandası haline geldi. Bu ihtiyaca erişimin zorlaştırılması değil etkin kullanımını artıracak aktivitelerin yapılması gerekiyor. Bu ürünü ithal eden firmaların ithalatını kısıtlamadan, dünya devi firmaların ülkemize yatırımını arttırıcı projeler içinde bulunmamız ülke menfaatine olacaktır. Ayrıca bu tecrübeleri inceleyip, yerli üretimi ve markaları teşvik edecek yöntemler üzerinde de çalışmalıyız” diye konuştu.



“ÖTV yüzde 50’ye çıkartılırsa istihdam kayıpları kaçınılmaz olur”



Başkan Turnacı şunları söyledi; “Meclise sunulan yeni yasa teklifi kabul edildiği takdirde, cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV oranının, yüzde 50'ye kadar çıkartılabileceği düşünülmektedir. Bu durum yaşanırsa, firmalarımız için istihdam kaybı kaçınılmaz olacağı gibi, sektördeki birçok firmamız da ekonomik anlamda zor durumda kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ÖTV düzenleme kararında bütün bu hassasiyetleri dikkate alacağına ve her zaman olduğu gibi STK’ların görüşlerini de değerlendirip ülkemiz için en doğru kararı alacağından hiç şüphemiz yoktur. Herkese kapısı açık olan Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek, bu konuda detaylıca bilgilendirmekten mutluluk duyacağız.”